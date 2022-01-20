Моржи из парламента. Представители каких фракций разделись на морозе до трусов (фото)

19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление. Крещение, как и Пасха, считается древнейшим праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием – крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

Многие люди с самого утра ныряли в прорубь веря, что в этот день смогут очиститься, оздоровиться и настроиться на жизнь в новом году. Наши политики не стояли в стороне и поделились в соцсетях, как провели праздник Крещения.

Депутат «Слуги народа» Галина Янченко присоединилась к традиции и заявила, что уже много лет ныряет в прорубь на Крещение.

Депутат от «Слуги народа» Юлия Яцик также похвасталась фото из зимних ныряний.

Фото: facebook.com/Юлия Яцик

Нардеп от «слуг» Орест Саламаха подписал свое видео так: «Пусть святая иорданская вода исцелит дух и тело, придаст силы на новые свершения и добрые дела! Всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и благословения Божия!».

Нардеп от «слуг» Александр Федиенко считает, что Крещение бодрит и очищает разум.

«Традиция есть традиция. Крещение бодрит, очищает все мысли и настраивает на активность», – написал нардеп.

Купался также бывший «слуга народа», а ныне внефракционный нардеп Евгений Шевченко.

Рискнули погрузиться в ледяную воду и другие народные избранники. Еще ночью это сделал депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива.

Также нырял и его коллега по партии Юрий Загородний.

Искупался мэр Тернополя Сергей Надал, он был вместе с председателем Тернопольского облсовета Михаилом Головко.

Фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo

Эстафету мэров принял и глава Ужгорода Богдан Андреев.

«Как несколько лет подряд, сегодня, в день Крещения, присоединился ко многим ужгородцам, которые молитвой и освящением воды отмечают этот великий праздник. Погрузился в воду, потому что убежден: она в этот день исцеляет, очищает нашу душу и тело. Морозец и бодрая вода придают яркости положительным эмоциям».

Фото: facebook.com/BohdanAndriyivPolitics

Сумской городской голова Александр Лысенко также присоединился к зимним купаниям. Он поздравил всех с праздником и пожелал людям всего лучшего.

«Я думаю, что эта процедура, это желание погрузиться, позволит мне очиститься и оздоровиться. Я это делаю с чистым сердцем и добром», – поделился после купания Лысенко.

Напомним, как Литвин и Руслана на Крещение развлекались.

К слову, ежегодно 19 января, в Украине проходит один из важнейших религиозных праздников – Крещение Господне. Традиционно в этот день люди отправляются в водоемы, чтобы погрузиться в ледяную воду.