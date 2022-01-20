Штамм Омикрон подтвердили в восьми регионах Украины

В Украине подтвердили штамм коронавируса Омикрон в 8 регионах, одна область находится на грани «красного» уровня, медицинская система готовится к нагрузке.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения, который есть в распоряжении Укринформа.

Источник: www.ukrinform.ru

«В настоящее время в Украине подтверждено наличие варианта Омикрон вируса SARS-CoV-2 в 8 регионах (Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Львовская, г. Киев). Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины», — сообщили в Минздраве.





В Минздраве отметили, что сейчас темпы распространения коронавирусной болезни постепенно растут. Уже 5 областей перешли в оранжевую зону. В частности, Ривненская, Сумская и Черновицкая области попали в оранжевый уровень эпидемической опасности из-за большого процента выявленных инфицированных среди всех протестированных на COVID-19. На грани красного уровня – Ивано-Франковская область.

«За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 и начинают расти госпитализации. Ивано-Франковская область уже снова ближе к введению красного уровня эпидемической опасности», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, в Ивано-Франковской области к показателю тестирования добавились и превышение индикаторного показателя по уровню госпитализации и динамике госпитализаций. Эти показатели свидетельствуют о росте темпов госпитализации в области пациентов, которым установлен диагноз «коронавирусная болезнь».

В Минздраве отметили, что сейчас медицинская система снова переориентируется на усиление готовности к возможной нагрузке.

«По состоянию на сегодняшний день в больницах по стране выделено более 64 тысяч коек для госпитализации больных COVID-19, из них — свыше 96,7% обеспечены кислородом. После введения красного уровня эпидемической опасности в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения будут приостановлены плановые госпитализации для переориентации освобожденных коек на госпитализацию больных с коронавирусной болезнью», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что избежать чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения может только увеличение массовой вакцинации и соблюдение существующих противоэпидемических норм.

В Минздраве напоминают, что штамм Омикрон имеет значительно более короткий инкубационный период – по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней, передается в 7 раз быстрее по сравнению со штаммом Дельта. Человек, зараженный штаммом Омикрон, может инфицировать других уже в первые сутки после инфицирования.

Значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для Дельты), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфическим симптомом именно Омикрона.

Механизм передачи штамма Омикрон такой же, как у предыдущих штаммов – воздушно-капельный путь передачи, то есть через мелкие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, попадают на слизистые находящихся рядом людей.

Привитые лица и переболевшие COVID-19 также могут инфицироваться, но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонное ОРВИ.

Штамм распространяется особенно интенсивно среди людей, не имеющих иммунной защиты. В группе риска – пожилые люди с хроническими патологиями.

По сравнению с предыдущими штаммами, Омикроном стали чаще болеть дети (согласно статистическим данным стран, где уже превалирует циркуляция этого штамма).

Как сообщал Укринформ, за все время пандемии в Украине подтверждены 3 780 903 случая COVID-19, выздоровели 3 567 336 человек. В то же время зафиксированы 98 712 летальных случаев. За сутки 18 января в Украине зафиксированы 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.