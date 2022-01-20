Вчера больше людей получили 2 дозу COVID-вакцины, чем первую: интересная статистика

Между тем дополнительную дозу вакцины получили 518 человек. Еще 14 927 украинцев пришли за бустером.

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Общие темпы вакцинации в стране

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля. С тех пор прививки получили 15 080 101 человек. 15 080 099 украинцев сделали минимум 1 дозу, а 14 375 825 – обе.

Между тем дополнительную дозу сделали 11 205 человек, а бустерную – 146 105.

В целом в стране провели 29 613 234 COVID-прививки.

Какие вакцины использовались

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 573 180,

Coronavac – 4 867 717,

AstraZeneca – 1 630 780,

Moderna – 1 500 557,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson’s) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

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