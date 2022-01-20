Вчера больше людей получили 2 дозу COVID-вакцины, чем первую: интересная статистика

Между тем дополнительную дозу вакцины получили 518 человек. Еще 14 927 украинцев пришли за бустером.
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Общие темпы вакцинации в стране
Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля. С тех пор прививки получили 15 080 101 человек. 15 080 099 украинцев сделали минимум 1 дозу, а 14 375 825 – обе.
Между тем дополнительную дозу сделали 11 205 человек, а бустерную – 146 105.
В целом в стране провели 29 613 234 COVID-прививки.
Какие вакцины использовались
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 573 180,
- Coronavac – 4 867 717,
- AstraZeneca – 1 630 780,
- Moderna – 1 500 557,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson’s) – 20 680.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала
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