Независимость ЛНР и ДНР | Комментарии Украина

Коммунисты России в Госдуме хотят попросить Путина признать самопровозглашенные республики «Луганская народная республика» и «Донецкая народная республика» независимыми государствами. Партия «КПРФ» во главе с Зюгановым подготовили проект такого обращения, однако сейчас нуждаются в поддержке других депутатов парламента России, чтобы оно попало на стол Путина. Об этом пишет издание «Медуза», передают «Комментарии».

Госдума России. Фото из официального сайта

В проекте обращения коммунисты апеллируют такими аргументами, будто эти республики, образовавшиеся в Украине, получали много лет гуманитарную поддержку России, а ныне там, мол, образованы легитимные правовые институты, есть «демократическая власть» и все факторы, позволяющие им стать независимыми государствами., а также выйти на международную арену.

«Государственная Дума обращается к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики как самостоятельных, суверенных и независимых государств», — говорится в проекте обращения.

Проект обращения появился вчера, 19 января. Пока неизвестно, когда его будут внесено на рассмотрение Госдумы.

Напомним, самопровозглашенные республики «ЛНР» и «ДНР» образовались на территории Луганской и Донецкой областей Украины в 2014 году после того, как начался вооруженный конфликт Украины и России, которая аннексировавала украинский Крым. Тогда террористы при поддержке армии России захватили часть двух областей Украины. На сегодняшний день независимость этих террористических образований признают только в Южной Осетии.

Читайте также: Алексей Навальный дал интервью изданию Time: что рассказал главный заключенный Путина

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.