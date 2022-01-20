Впервые с ноября. За сутки в Украине более 18 тыс. больных на коронавирус

Вчера с коронавирусом было госпитализировано 2,1 тыс. человек

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 2 044, медработников – 492. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава. Подобные показатели зафиксированы впервые с ноября 2021 года.

Отметим, 18 января Минздрав зафиксировал резкий скачок новых случаев Covid-19 – почти 13 тыс.

Больше новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 151 человек;

летальных исходов – 131;

выздоровело – 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3,8 млн человек;

выздоровело – 3,5 млн человек;

летальных исходов – 98,8 тыс.;

проведено ПЦР-тестирование – 17,3 млн.

Накануне Офис президента заявил о стремительном увеличении заболевших в Украине. Между тем, одна из областей приближается к «красной» зоне карантина.