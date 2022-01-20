Женщина делала селфи в то время, пока ее машина уходила под воду

Вместо того, чтобы спасаться и доставать свою провалившуюся в замерзшее озеро машину, девушка предпочла сделать парочку селфи для Instagram.
На просторах интернета появились занимательные кадры, на которых четко видно девушку, стоящую на багажнике машины и делающую снимки на свой телефон в то время, пока железяка уходит под воду замерзшего озера. В самый опасный для жизни момент женщина вовсе не думала о том, как выбраться из затруднительного положения, первая ей мысль была — нужно запечатлеть всё на камеру и запостить в социальную сеть.