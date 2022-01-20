Женщина делала селфи в то время, пока ее машина уходила под воду

Инцидент произошел в канадском штате Онтарио, в 15 милях южнее Оттавы. К счастью, всё это заметили жители ближайших домов. Они достали каяки и верёвки, чтобы вытянуть женщину. И пока на берегу все суетились, она продолжала беззаботно фотографироваться.

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Информации о том, получила ли эта женщина какой-то штраф или какой счет ей выставили за то чтобы достать её автомобиль из реки нет. Зато очевидцы утверждают, что когда они с ней общались, то она сказала, что таким образом развлекалась и при случае готова повторить свой эксперимент.

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