Наталью Могилевскую «пронзило током» на самое Крещение

Наталья Могилевская рассказала о пользе ныряние в прорубь. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Певица является одной из наиболее популярных украинских знаменитостей. Певица активно ведет свою инстаграм-страницу, на которую подписано 1,3 миллиона человек.

Как известно, 19 января празднуется один из самых известных христианских праздников — Крещение Господне. Традиционно наши соотечественники собираются возле водных источников, и после молитвы и обряда посвящения окунаются в прорубь зимой.

Наталья Могилевская решила не изменять традициям и окунулась в холодные воды Днепра. В качестве доказательства она опубликовала фотографию в купальнике рядом с речкой.