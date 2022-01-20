Наталью Могилевскую «пронзило током» на самое Крещение

Наталья Могилевская рассказала о пользе ныряние в прорубь. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Певица является одной из наиболее популярных украинских знаменитостей. Певица активно ведет свою инстаграм-страницу, на которую подписано 1,3 миллиона человек.
Как известно, 19 января празднуется один из самых известных христианских праздников — Крещение Господне. Традиционно наши соотечественники собираются возле водных источников, и после молитвы и обряда посвящения окунаются в прорубь зимой.
Наталья Могилевская решила не изменять традициям и окунулась в холодные воды Днепра. В качестве доказательства она опубликовала фотографию в купальнике рядом с речкой.
«Переохлаждение для организма. Это вообще полезно? Точно? После погружения в ледяную воду у человека учащается пульс и повышается артериальное давление, также сужаются сосуды, а организм будто пронзает током, поэтому человек чувствует себя свежо и бодро. Причина этих процессов — СИЛЬНЫЙ СТРЕСС», — сообщила она.
Тем не менее Могилевская считает, что это полезно для организма, ведь это активизирует иммунитет.
«Такая встряска для всего организма заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме. Такое потрясающее состояние может сохранят до 24 часов», — сообщила она.
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