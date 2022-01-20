Медики выяснили, почему кости становятся хрупкими в старости

Пожилые люди крайне плохо восстанавливаются после серьезных переломов конечностей и часто умирают в результате развития остеопороза не из-за одряхления костной ткани, а по причине растущего уровня воспалений в организме. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале PNAS.

«Воспаления, а не возраст, оказались главной причиной того, почему кости медленно заживают у пожилых людей. Соответственно, костную ткань можно «омолодить» и помочь людям в возрасте избежать серьезных проблем, используя противовоспалительные препараты», — рассказывает Анна-Мария Джозефсон (Anne-Marie Josephson) из Университета Нью-Йорка (США).

В последние годы среди ученых возродился спор о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс не носит случайный характер и что его контролирует своеобразная «программа смерти» — определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать, уступая место новому поколению себе подобных.

Другие исследователи полагают, что старение представляет собой случайный процесс накопления мутаций, белкового «мусора» и «поломок» в клетках. Они приводят к накоплению в организме «престарелых» клеток, прекращающих участие в жизнедеятельности организма. Недавно ученые показали, что их удаление из организма червей заметно продлило им жизнь и улучшило их жизнедеятельность.

Еще одно последствие этого случайного процесса — рост уровня воспалений в разных органах тела. Как показывают опыты на мушках-дрозофилах и наблюдения за жизнью стволовых клеток в мозге мышей, они играют ключевую роль в одряхлении тела и приобретении типично старческих черт.

Джозефсон и ее коллеги обратили внимание на важную особенность костей пожилых людей — число активных стволовых клеток, способных участвовать в починке переломов, быстро падает при наступлении старости.

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