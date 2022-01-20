Украинские пенсионеры могут купить лекарства на «ковидную» тысячу Янв 20, 2022 1 Украинцы старше шестидесяти лет могут потратить деньги за вакцинацию на лекарства. Об этом сообщает Фейсбук-портал Минздрава Украины. Речь идет о новой программе е-Поддержка, по которой можно вакцинированным украинцам можно купить ряд товаров на тысячу гривен. лекарства в аптеках, скриншот с видео «Украинцы возрастом 60+ смогут приобрести за средства программы Поддержка лекарства в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства по рецепту врача, да и без него с 24 января», — сообщает МОЗ. _ При этом, как утверждает Министерство экономики страны, банкам дана установка о проверке возраста человека в момент проведения платежа. То есть на момент оформления карточки человеку может быть 59 лет, главно чтобы он тратил деньги в 60 лет. лекарства и термометр, pixabay Приобретать можно лекарства как по рецепту врача, так и без, однако это должно быть только лекарство. Что еще можно купить на ковидную тысячу ж/д билеты в пределах Украины; авиабилеты в пределах Украины; абонемент в спортзал; билеты в кинотеатры, театры, музеи, выставочные центры, на концерты; книги в онлайн и офлайн книжных магазинах. Напомним, украинским подросткам выплатят «ковідну тысячу» после вакцинации: Кабмин назвал условия. Владимир Зеленский поставил задачу перед украинским правительством Также Знай сообщал, Минздрав представил календарь прививок и объяснил, как действовать, когда пропущена доза: «защитите детей от 10 инфекционных болезней» Как сообщал Знай.ua, с 31 января невакцинированных украинцев отстранят от работы: в Минздраве расширили список профессий. Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения! _ Женщина делала селфи в то время, пока ее машина уходила под воду Наталью Могилевскую «пронзило током» на самое Крещение Медики выяснили, почему кости становятся хрупкими в старости Украинские пенсионеры могут купить лекарства на «ковидную» тысячу Ученые раскрыли связь между газировкой и ранними смертями Генпрокуратура будет обжаловать решение суда по делу Порошенко Каким будет курс доллара на фоне сообщений о возможном вторжении РФ – прогноз Ольга Сумская в компании молоденьких блогеров вспомнила времена пылкой Роксоланы Ученые нашли в кофе лекарство от «неуязвимого» рака простаты Названа область-лидер по производству сахара Марина Боржемская показала пять упражнений, которые можно выполнять на рабочем месте Главное за ночь: муж Ефросининой встрял в драку, украинец погиб в проруби на Крещение,... Если бросить стальной шар в Марианскую впадину, что с ним произойдёт? (ФОТО) COVID-19 возвращается: за сутки в Украине обнаружили более 18 тысяч больных Стало известно, в каких городах водители нарушают чаще всего: статистика