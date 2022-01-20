Украинские пенсионеры могут купить лекарства на «ковидную» тысячу

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Украинцы старше шестидесяти лет могут потратить деньги за вакцинацию на лекарства. Об этом сообщает Фейсбук-портал Минздрава Украины.

Речь идет о новой программе е-Поддержка, по которой можно вакцинированным украинцам можно купить ряд товаров на тысячу гривен.

лекарства в аптеках, скриншот с видео

лекарства в аптеках, скриншот с видео

«Украинцы возрастом 60+ смогут приобрести за средства программы Поддержка лекарства в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства по рецепту врача, да и без него с 24 января», — сообщает МОЗ.

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При этом, как утверждает Министерство экономики страны, банкам дана установка о проверке возраста человека в момент проведения платежа. То есть на момент оформления карточки человеку может быть 59 лет, главно чтобы он тратил деньги в 60 лет.

лекарства и термометр

лекарства и термометр, pixabay

Приобретать можно лекарства как по рецепту врача, так и без, однако это должно быть только лекарство.

Что еще можно купить на ковидную тысячу

  • ж/д билеты в пределах Украины;
  • авиабилеты в пределах Украины;
  • абонемент в спортзал;
  • билеты в кинотеатры, театры, музеи, выставочные центры, на концерты;
  • книги в онлайн и офлайн книжных магазинах.

Напомним, украинским подросткам выплатят «ковідну тысячу» после вакцинации: Кабмин назвал условия. Владимир Зеленский поставил задачу перед украинским правительством

Также Знай сообщал, Минздрав представил календарь прививок и объяснил, как действовать, когда пропущена доза: «защитите детей от 10 инфекционных болезней»

Как сообщал Знай.ua, с 31 января невакцинированных украинцев отстранят от работы: в Минздраве расширили список профессий.

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