Украинские пенсионеры могут купить лекарства на «ковидную» тысячу

лекарства и термометр, pixabay

Приобретать можно лекарства как по рецепту врача, так и без, однако это должно быть только лекарство.

Что еще можно купить на ковидную тысячу

ж/д билеты в пределах Украины;

авиабилеты в пределах Украины;

абонемент в спортзал;

билеты в кинотеатры, театры, музеи, выставочные центры, на концерты;

книги в онлайн и офлайн книжных магазинах.

Напомним, украинским подросткам выплатят «ковідну тысячу» после вакцинации: Кабмин назвал условия. Владимир Зеленский поставил задачу перед украинским правительством

Также Знай сообщал, Минздрав представил календарь прививок и объяснил, как действовать, когда пропущена доза: «защитите детей от 10 инфекционных болезней»

Как сообщал Знай.ua, с 31 января невакцинированных украинцев отстранят от работы: в Минздраве расширили список профессий.

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