Ученые раскрыли связь между газировкой и ранними смертями

Употребление чрезмерно больших количеств газировки и прочих сладких напитков заметно повышает шансы умереть в раннем возрасте от болезней сердца и сосудов, а также рака. К такому выводу пришли медики из Гарварда, опубликовавшие статью в журнале Circulation.

«Наши наблюдения в очередной раз показывают, что всем жителям планеты стоит ограничить употребление всех сладких напитков и заменить их другими типами питья, предпочтительно обычной водой для того, чтобы максимально продлить себе жизнь и улучшить здоровье», — заявила Васанти Малик (Vasanti Malik) из Гарвардского университета (США).

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. Около 47% болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

На роль главного «распространителя» этой эпидемии, как сегодня считают многие медики и ученые, сегодня претендуют сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными по всему миру в последние два десятилетия.

Последствия их распространения видны уже сегодня. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков приводит к гибели примерно 184 тысяч человек каждый год. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.

Малик и ее коллеги подтвердили, что злоупотребление сладкими напитками действительно можно признать одной из главных причин раннего развития болезней сердца и сосудов и связанных с ними смертей, анализируя данные, собранные в рамках проектов HPFS и NHANES в промежутке между 1980 и 2014 годами.

В них участвовало свыше ста тысяч профессиональных медицинских работников, согласившихся на длительные наблюдения за состоянием их здоровья, диеты и другими аспектами их жизни. Каждые два года они рассказывали сотрудникам социальных служб о том, как менялись их вредные и полезные привычки и проходили обследования.

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