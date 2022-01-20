Каким будет курс доллара на фоне сообщений о возможном вторжении РФ – прогноз

Курс доллара в Украине идет вверх на фоне сообщений о высокой вероятности российского вторжения. Иностранные инвесторы, боясь потери денег в Украине, активно пытаются вывезти их. Такое мнение высказал экономист Олег Пендзин, передает «Радио Свобода».

По его словам, ситуация на валютном рынке будет обостряться, пока вопрос с угрозой атаки РФ не будет полностью снят.

С ним соглашается руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

«Риск военных действий, эскалация конфликта, военные действия с Россией вызывают панические продажи, в результате чего инвесторы уходят из страны. Это главный фактор, который давит сейчас на рынок», – говорит он, добавляя, что часть активов из Украины выводят и внутренние инвесторы и бизнесмены.

По мнению Шевчишина, на ситуацию с падением гривны также влияют другие факторы, но менее агрессивны. В частности, активность газовых трейдеров и импортеры, которые активно включились в покупку валюты на фоне спроса от населения на продукты и товары, которые сейчас за рубежом дешевле, чем в Украине.

Влияют на ситуацию и долги государства, добавляет Олег Пендзин.

«Украина – страна, которая имеет долги. Для того, чтобы долги перекрывать, мы заимствуем деньги, отдаем старые долги и таким образом накапливаем новые. Рефинансируя долги, мы выпускаем облигации. Иностранные инвесторы покупают их, а Украина получает деньги для возвращения прошлых долгов», – говорит он. И объясняет: в последние годы иностранцы продают свою валюту, покупают гривны и вкладывают в ОВГЗ, через которые Украина привлекает средства.

«Поэтому иностранцы. напуганные возможной интервенцией, стали активно продавать свои облигации внутреннего государственного займа, номинированные в гривне», – говорит Пендзин.

Прогнозируя дальнейшую ситуацию с гривной, эксперты отмечают, что в случае деэскалации она вернется к отметкам, характерным для конца осени.

«Соответственно, дальше будет определяться конкретными экономическими факторами. В худшем сценарии трудно что-то прогнозировать», – говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

По словам Шевчишина, если курс доллара преодолеет максимальные отметки с 2017 года, он может продолжить движение, пытаясь преодолеть отметку в 28,6−28,7 гривны.

«Курс продолжит двигаться дальше. Поскольку сейчас работает агрессивный фактор, который сопровождается паническими продажами и покупками валюты на межбанке и на наличном рынке. Но как только риск военных действий уйдет, гривна стабилизируется и, возможно, даже откатится к приемлемым отметкам», – спрогнозировал он.

Напомним, перед Рождеством курс доллара вырос до максимума за полгода.