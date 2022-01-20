Ольга Сумская в компании молоденьких блогеров вспомнила времена пылкой Роксоланы

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Украинская актриса и телеведущая, счастливая жена и мама Ольга Сумская любит радовать свою внушительную армию поклонников различными постами с личной и профессиональной жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 715 тысяч человек.

Ольга Сумская разместила яркие фотографии с допремьерного показа фильма «Любовь и Блогеры», который состоялся 18 января в столичном кинотеатре «Оскар». Мероприятие также посетили более 100 украинских звезд и инфлюэнсеров.

Скриншот с Instagram, Ольга Сумская

Скриншот с Instagram, Ольга Сумская

На снимках присутствует сама артистка, продюсер и сорежиссер картины Евгений Таллер, актеры из сераила «Киев днем и ночью» Виктория Маремуха и Богдан Шелудяк, которые к тому же приняли участие в съемках фильма «Любовь и блогеры», а также режиссёр новинки Владимир Остапчук, и многие другие знаменитости. Сумской тоже дали роль в новом фильме, но какую именно, зрители узнают 20 января — в день премьеры.

«Наша яркая премьера «ЛЮБОВЬ И БЛОГЕРЫ» #любовиблогеры 📽💖!Приветствую всю команду @bloggerscinema!👏🏻🍾 Ну а с 20 ЯНВАРЯ ждем вас, друзья, во всех кинотреатрах страны!!!» — написала артистка.

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