Ольга Сумская в компании молоденьких блогеров вспомнила времена пылкой Роксоланы

Украинская актриса и телеведущая, счастливая жена и мама Ольга Сумская любит радовать свою внушительную армию поклонников различными постами с личной и профессиональной жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 715 тысяч человек.

Ольга Сумская разместила яркие фотографии с допремьерного показа фильма «Любовь и Блогеры», который состоялся 18 января в столичном кинотеатре «Оскар». Мероприятие также посетили более 100 украинских звезд и инфлюэнсеров.