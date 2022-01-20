Ученые нашли в кофе лекарство от «неуязвимого» рака простаты

Японские молекулярные биологи нашли в кофейных зернах два вещества, замедляющие или останавливающие рост разных типов рака простаты, в том числе его неуязвимые разновидности. Они рассказали об этом открытии на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологии в Барселоне.

«Это очень важное и интересное открытие, но не нужно заставлять людей пить больше кофе. У этого напитка есть как положительные, так и отрицательные качества. С другой стороны, если мы подтвердим наши выводы и поймем, как работают эти вещества, мы получим первое лекарство от «неуязвимого» рака простаты», — заявил Атсуси Мизоками (Atsushi Mizokami) из университета Канадзавы (Япония).

Рак простаты — одна из самых распространенных видов рака среди мужчин и одна из главных причин их смерти после болезней сердца и сосудов, рака легких и меланомы. По статистике ВОЗ, каждый седьмой мужчина становится жертвой этой формы рака к 65-70 годам жизни, однако в большинстве случаев врачам удается спасти пациента.

Как и в случае с другими формами рака, вероятность выживания пациента больше всего зависит от того, как быстро у него нашли опухоль. Практически все мужчины выживают, если опухоль удаляется на первых стадиях развития, тогда как для запущенных форм карциномы этот показатель снижается до 29 процентов.

Подобные статистические данные побуждают ученых одновременно разрабатывать ранние методы диагностики рака простаты и искать препараты, способные уничтожать опухолевые клетки на первых стадиях их роста. Вдобавок пока у ученых нет способа уничтожения тех подвидов опухолей, на которые стандартная химиотерапия не действует.

Мизоками и его коллеги открыли два вещества в экстракте кофе, которые могут решить все эти проблемы, изучая то, как различные биологические активные компоненты этого напитка, в том числе сам кофеин, влияют на поведение и рост раковых клеток.

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