Названа область-лидер по производству сахара

В Винницкой области произвели 363,5 тыс. тонн сахара, что является наибольшим показателем в Украине. В предыдущем сезоне было 264 тыс. Об этом сообщает «Голос Украины».

«Урожай сахарной свеклы-2021 составил 2,4 млн т, при средней урожайности 49,4 т/га, что на 8 т/га больше показателя 2020 года», – говорится в сообщении.

Урожай сахара перерабатывали на пяти сахарных заводах: Гайсинском, Крыжопольском, Ждановском, Томашпольском и Юзефо-Николаевском. Более половины сладких кристаллов сварили на двух предприятиях – в Гайсине и Крыжополе.

Тем не менее, по словам советника президента Олега Устенко, сахар и другие продукты могут подорожать еще на 20% в этом году.

Напомним, в Украине в ближайшее время цена сахара может подняться еще на 30%.