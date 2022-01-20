Марина Боржемская показала пять упражнений, которые можно выполнять на рабочем месте

Известная украинская спортсменка и эксперт шоу «Взвешенные и счастливые» Марина Боржемская показала, как можно во время перерыва просто в офисе поддерживать хорошую форму и заниматься спортом.

Марина Боржемская в своем Instagram показала несколько упражнения которые можно выполнять просто на работе в офисе.