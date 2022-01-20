Марина Боржемская показала пять упражнений, которые можно выполнять на рабочем месте

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Известная украинская спортсменка и эксперт шоу «Взвешенные и счастливые» Марина Боржемская показала, как можно во время перерыва просто в офисе поддерживать хорошую форму и заниматься спортом.

Марина Боржемская в своем Instagram показала несколько упражнения которые можно выполнять просто на работе в офисе.

«Жизнь без движения — не жизнь и если ты — сотрудник офиса, работник call-центра, диспетчер службы такси или по другим причинам привязан к рабочему месту, то уже в самое ближайшее время рискуешь ощутить на себе всю побочку сидячего образа жизни. Но решение есть и сегодня я подскажу тебе, как найти активность там, где на первый взгляд ее быть не может», — рассказала Боржемская.

Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Для начала Марина Боржемская посоветовала размять шею, сидя на стуле. Для этого необходимо сесть на его край и с ровной спиной выполнять наклоны головы в разные стороны.

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Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Для второго упражнения также необходимо сесть на край стула и наклонить корпус. В таком положении вы должны поднимать ровные руки, это поможет укрепить спину.

Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Третье упражнение, которое предлагает Борджемская, это отжимания от стола. Также их можно выполнять от стула.

Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Для четвертого упражнения нужно опереться об стол и поочередно поднимать ногу. Последние упражнение, которое можно выполнить в офисе это приседания.

Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Упражнения от Марины Боржемской, скриншот

Напомним, Марина Боржемская рассказала, как 2021 изменил ее жизнь после развода: «Начала ходить на свидания». Какие моменты происходили со спортсменкой в этом году.

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