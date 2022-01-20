Марина Боржемская показала пять упражнений, которые можно выполнять на рабочем месте
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Известная украинская спортсменка и эксперт шоу «Взвешенные и счастливые» Марина Боржемская показала, как можно во время перерыва просто в офисе поддерживать хорошую форму и заниматься спортом.
Марина Боржемская в своем Instagram показала несколько упражнения которые можно выполнять просто на работе в офисе.
«Жизнь без движения — не жизнь и если ты — сотрудник офиса, работник call-центра, диспетчер службы такси или по другим причинам привязан к рабочему месту, то уже в самое ближайшее время рискуешь ощутить на себе всю побочку сидячего образа жизни. Но решение есть и сегодня я подскажу тебе, как найти активность там, где на первый взгляд ее быть не может», — рассказала Боржемская.