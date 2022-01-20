Стало известно, в каких городах водители нарушают чаще всего: статистика

Украинским водителям за 2021 год выписали 4 млн 741 тыс. 615 штрафов на сумму 2 млрд 513 млн 252 тыс. 52 грн. Сервис «Штрафы UA» выяснил, в каких городах водители нарушают ПДД чаще всего.

Всего за год украинские водители выплатили 1 млрд 513 млн 605 тыс. 672 грн. штрафов. За сентябрь вынесено 658 тыс. 686 постановлений о нарушении ПДД и выписано штрафов на сумму 289 млн 260 тыс. 23 грн. Из них уплатили 171 млн 393 тыс. 929 грн.

Владельцы этих автомобилей получили больше штрафов за 2021 год:

Volkswagen – 471 тыс. 915 штрафов на сумму 219 млн 363 тыс. 886 грн.;

Mercedes-Benz – 302 тыс. 829 штрафов в размере 140 млн 575 тыс. 757 грн.;

Renault – 301 тыс. 432 штрафа на сумму 133 млн 780 тыс. 701 грн.

39,6% владельцев автомобилей Volvo нарушают ПДД. Второе место заняли водители на Tesla. 38,4% владельцев этих электрокаров нарушают ПДД. Далее следуют владельцы Porsche – 32,7%.

Города, в которых чаще всего нарушали ПДД в 2021 году:

Киев – 526 тыс. 455 нарушений (штрафы на 198 млн. 37 тыс. 335 грн);

Харьков – 130 тыс. 355 нарушений (штрафы на 48 млн. 56 тыс. 620 грн);

Житомир – 35 тыс. 510 нарушений (штрафы на 12 млн. 289 тыс. 640 грн);

В Луцке было зафиксировано только 4298 нарушений, в Виннице – 6600, а в Сумах – 7605.

Рекорд среди нарушений ПДД на один автомобиль удерживает грузовик DAF XF. Его владелец получил 212 штрафов. Второе место занял Range Rover (175 раз нарушил ПДД), а на третьем – Lexus RX350 (134 раза нарушил ПДД).

Напомним, в 2022 году на дорогах Украины впервые появятся «умные» камеры. Они смогут выписывать «письма счастья» не только за превышение скорости.

Также в ближайший год в Украине должен вернуться обязательный технический осмотр транспортных средств. Его будут проходить владельцы автомобилей и автоприцепов. Все, что нужно знать водителям о возвращении техосмотра – в материале по ссылке.