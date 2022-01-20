Евгений Комаровский рассказал когда надо бить тревогу из-за недостатка железа у ребенка

Евгений Комаровский рассказал о том, при каких случаях стоит проверить ребенка на наличие организма в теле. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, к которому прислушиваются и мамы, и бабушки, дает полезные советы о том, как лечить своих детей и когда следует обращаться с врачом, что сделало его популярным. На его Инстаграм-страницу подписано 9,4 миллиона фолловеров, который лайкают и комментируют каждый его пост.