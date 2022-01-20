Евгений Комаровский рассказал когда надо бить тревогу из-за недостатка железа у ребенка

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Евгений Комаровский рассказал о том, при каких случаях стоит проверить ребенка на наличие организма в теле. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, к которому прислушиваются и мамы, и бабушки, дает полезные советы о том, как лечить своих детей и когда следует обращаться с врачом, что сделало его популярным. На его Инстаграм-страницу подписано 9,4 миллиона фолловеров, который лайкают и комментируют каждый его пост.

Евгений Комаровский. Фото: Инстаграм

Евгений Комаровский. Фото: Инстаграм

Евгений Комаровский. Фото: Инстаграм

19 января украинский педиатр опубликовал сообщение в социальной сети, в котором поднял вопросы дефизита железа в организме ребенка. Комаровский назвал такие факторы риска, которые могут спровоцировать у малютки данный недуг.

  • Анемия у мамы;
  • Недоношенность;
  • Многоплодная беременность;
  • Низкий вес при рождении;
  • Вскармливание при помощи коровьего молока;
  • Отсутствие прокорма продуктами, содержащими железо, после 6 месяцев;
  • Вскармливание ребенка смесью, которое не обогащена железом.
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Помимо этого, украинский педиатр рассказал о симптомах железа. Комаровский отмечает, что любой из них в сочетании с фактором риска — повод обратиться к врачу по этому вопросу.

Евгений Комаровский, фото: Instagram

Евгений Комаровский, фото: Instagram

  • Бледность кожи и слизистых оболочек;
  • Учащенное дыхание;
  • Вялость, капризность и утомляемость;
  • Отставание в росте и развитии;
    Частые инфекции.

Напомним, лечиться дома или ехать в больницу? Доктор Комаровский объяснил, когда ребенка нужно госпитализировать.

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