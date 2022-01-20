Підвищений тиск-поширена і смертельно небезпечна проблема, яка може призвести до інфаркту та інсульту, пише Daily Express. Однак існує горіх, який може знизити тиск завдяки вмісту мононенасичених жирних кислот і полістиролу.

Високий тиск пов’язано з цілим рядом небезпечних патологій, так що кожен повинен ретельно за ним стежити. На щастя, властивості деяких продуктів роблять їх прекрасними варіантами для лікування гіпертонії. Один популярний горіх може “значно” знизити тиск під час сну.





Підвищений тиск – поширена проблема серед британців, вважається, що цією патологією страждає близько чверті дорослих жителів Сполученого Королівства. На жаль, такі люди схильні до серцевих нападів і інсультів з летальним результатом в більшості випадків. За словами фахівців, зміна способу життя-найперший засіб для позбавлення від гіпертонії. За даними одного дослідження, регулярне споживання фісташок може знизити тиск, поки ви спите.

У дослідженні, опублікованому в журналі Американської асоціації серця, взяло участь 30 осіб, у всіх з них раніше був діагностований діабет.

Дослідники хотіли порівняти, як вплинуть на тиск дієта із середнім вмістом жирів, де 20% добової норми енергії припадає на фісташки, і контрольна дієта з низьким вмістом жирів.

Учасників розділили на дві групи. Перша дотримувалася контрольної дієти, в якості перекусу їм покладалися снеки з низьким вмістом жирів і високим вмістом вуглеводів.

Ті, хто опинився в другій групі, дотримувалися раціону із середнім вмістом жирів, в який також були включені фісташки.

Такий режим харчування учасники дотримувалися чотири тижні, а потім пройшли ряд досліджень: їм виміряли тиск, варіабельність серцевого ритму та інші маркери серцево-судинних захворювань.

“Дієта, що включала фісташки, значно знизила загальний периферичний опір судин, збільшила серцевий викид і поліпшила показники варіабельності серцевого ритму — – відзначають дослідники.

Систолічний амбулаторний кров’яний тиск значно знизився […] у тих, хто дотримувався раціону з фісташками, особливо зниження було помітно під час сну”.

“Дієта з середнім вмістом жирів, що включає фісташки, помірно покращує фактори ризику серцево — судинних захворювань у дорослих з діабетом другого типу”, – підсумували автори дослідження.

Портал Healthline згоден з отриманими результатами: фісташки ефективніше, ніж будь-які інші горіхи знижують тиск.

Попередні дослідження встановили, що фісташки містять мононенасичені жирні кислоти і велику кількість полістиролу, про користь яких для гіпертоніків добре відомо.

Автори однієї оглядової роботи, в якому розглядалися дані 21 дослідження, відзначили, що фісташки знижують верхній показник тиску на 1,82 мм рт. ст., а нижній – на 0,8 мм рт. ст.

Нижній показник, діастолічний тиск, показує тиск в артеріях в момент, коли серце відпочиває між ударами.

Верхній показник, систолічний тиск — – це тиск на стінки артерій під час скорочення серця.

За інформацією Blood Pressure UK, оскільки останній показник дає більше інформації про тиск на серце, то воно ж більше говорить про ризик інсульту та інфаркту.

Крім того, фісташки містять аміноксилоту L-аргінін, яка перетворюється в тілі в оксид азоту. Ця речовина відіграє важливу роль в розширенні судин.

Покращуючи кровообіг, фісташки здатні впливати на цілий ряд фізичних функцій, наприклад, на еректильну дисфункцію.

В інших дослідженнях ті ж самі поживні якості продемонстрували здатність знижувати рівень холестерину.

Ця властивість пов’язана також з вмістом поліненасичених і мононенасичених жирів в фісташках, а вони знижують ризик серцево-судинних захворювань.

ukrhealth