Елена Кравец из «Квартала 95» обновила стрижку и засияла по-новому

Звезда студии «Квартал 95» и актриса Елена Кравец похвасталась результатом после похода в салон красоты.

Елена Кравец имеет немалую армию поклонников, поэтому иногда все же старается радовать их новыми фото, видео, интересными подробностями из жизни или же своими мыслями по поводу той или иной темы на своей странице в социальной сети Instagram, где за ней следит более 620 тысяч человек.

На этот раз Елена Кравец решила поделиться видео, на котором продемонстрировала свою обновленную стрижку. Звезда «Квартал 95» призналась, что именно эта длина волос очень ей полюбилась, ведь она как нельзя лучше демонстрирует ее внутреннее состояние.