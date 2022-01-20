Елена Кравец из «Квартала 95» обновила стрижку и засияла по-новому

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Звезда студии «Квартал 95» и актриса Елена Кравец похвасталась результатом после похода в салон красоты.

Елена Кравец имеет немалую армию поклонников, поэтому иногда все же старается радовать их новыми фото, видео, интересными подробностями из жизни или же своими мыслями по поводу той или иной темы на своей странице в социальной сети Instagram, где за ней следит более 620 тысяч человек.

На этот раз Елена Кравец решила поделиться видео, на котором продемонстрировала свою обновленную стрижку. Звезда «Квартал 95» призналась, что именно эта длина волос очень ей полюбилась, ведь она как нельзя лучше демонстрирует ее внутреннее состояние.

Елена Кравец, скриншот

Елена Кравец, скриншот

«Легко позировать, когда легко голове:) Когда твоя стрижка и сама ты… Спасибо за это», — так Елена Кравец подписала свое новое видео.

Елена Кравец, скриншот

Елена Кравец, скриншот

Преданные фанаты Елены Кравец сразу же принялись оставлять для нее десятки комплиментов в комментариях.

«Стрижка 🔥🔥🔥 , настроение даже от просмотра улучшается», «Да, это правда, когда легко в голове», «богиняяяяя», «красота!»Смело, очень вам к лицу», — отметили они.

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Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Напомним, Кравец из Квартала 95 вспомнила, как пережила несколько выкидышей: «Двое ушли, двое вернулись. Женщина рассказала о том, как узнала о желаемой беременности, и о том, что у них двойня

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