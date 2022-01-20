Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Опыты на мышах помогли биологам из США доказать, что кукурузный сироп и другие натуральные подсластители на базе фруктозы способствуют развитию рака, и раскрыть механизм их «работы». Их выводы были опубликованы в журнале Science.

«Сегодня большинство ученых считает, что негативное действие сахара в основном связано с тем, что он способствует развитию ожирение, а ожирение – повышает вероятность развития рака. Мы решили проверить, есть ли прямая связь между первым и третьим», — рассказывает Юн Чжи-хэ (Yun Jihye) из Бейлоровского колледжа в Хьюстоне (США).

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80 годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. Каждый третий житель земного шара страдает от лишних килограммов, и еще примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. Около 47% болезней, например, атеросклероз, инсульты, инфаркты, диабет и рак, связаны с подобными нарушениями метаболизма.

На роль главного «распространителя» этой эпидемии, как сегодня считают многие медики и ученые, сегодня претендуют сахар и сладкие напитки, ставшие широко популярными по всему миру в последние два десятилетия.

Последствия их распространения видны уже сегодня. Два года назад исследователи из США выяснили, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков приводит к гибели примерно 184 тысяч человек каждый год. Большая часть этих смертей приходится на страны Латинской Америки и сами Соединенные Штаты.

Чжи-хэ и ее коллеги задумались над одним простым вопросом – почему злоупотребление газировкой и другими подслащенными напитками резко повышает вероятность заполучить рак прямой или толстой кишки. Сегодня ученые считают, что его появлению способствуют воспаления, связанные с развитием ожирения, однако вполне возможно и то, что молекулы фруктозы и других сахаров напрямую способствуют появлению мутаций в клетках кишечника.

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