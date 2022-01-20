Цена на кофе изменится: один из сортов подешевеет

В 2022 году изменятся цены на кофе разных сортов. Да, арабика подешевеет, а робуста – наоборот вырастет в цене. Об этом пишет UkrAgroConsult, ссылаясь на данные Всемирного банка.

Почему снизится цена на арабику

Ожидаемый рост производства в Бразилии приведет к понижению цен на арабику. Повышение цен на робусту вызвано повышенным спросом после того, как многие потребители стали искать дешевые альтернативы более дорогой арабике.

Среднегодовая цена на кофе арабика выросла на 36% в годовом исчислении до 4,51 долл./кг в 2021 году, а робуста выросла на 31% в годовом исчислении до 1,98 долл./кг за тот же период.

Среднемесячная цена в декабре 2021 достигла 5,91 дол. за килограмм арабики и 2,48 дол. за килограмм робусты.

Мировой экспорт кофе

В 2020 году мировой экспорт кофе в необжаренном виде несколько снизился до 6,7 млн. тонн, что примерно соответствует уровню предыдущего года.

В стоимостном выражении поставки увеличились до $16 млрд (оценки IndexBox).

Бразилия была ключевой страной-экспортером, поставившей в 2020 году за границу 2,4 млн тонн кофе, около 35% мирового объема.

Вторую позицию в рейтинге заняла Колумбия ($2,4 млрд) с долей 15% общего объема поставок. За ним следует Вьетнам с долей 12%.

Напомним, ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов выяснили пользу кофе для организма.