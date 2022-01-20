Деньги закончились вместе с праздниками? Украинцы взяли «штурмом» очередной секонд — толпа сметала все вокруг, даже охранника

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Из Города Днепр пришли весьма тревожные новости, которые заставят задуматься многих украинцев в любом городе нашей страны, а возможно, даже и за пределами нашего государства. Дело в том, прохожие сняли, как толпа штурмом взяла магазин «секонд-хенд» в день завоза. Люди с такой силой набросились на открытые двери, что едва не сбили охранника с ног.

Об этом стало известно благодаря видео, которое опубликовали очевидцы в мессенджере Telegram.

Штурм "секонда", скриншот: Telegram

Штурм «секонда», скриншот: Telegram

Вот так прокомментировали видео в Telegram-канале «Всевидящее око»: «Где лучшие тусовки? У нас в секонде. В Днепре люди устраивают лютый рейв во время нового завоза».

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Однако, как можно увидеть на видео, людям здесь нет дела до «рейва» или танцев. В штурме принимали участие как юные, так и пожилые днепряне. Охране не пришлось сдерживать людей, ведь они просто не смогли это сделать.

Штурм "секонда", скриншот: Telegram

Штурм «секонда», скриншот: Telegram

Также стоит напомнить нашим читателям тот факт, что подобные случаи – не редкость в разных городах Украины. В день «завоза» перед торговыми точками выстраиваются толпы желающих красиво и свежо выглядеть. Нередко такие «завозы» заканчиваются давками и иногда, даже травмами или чего хуже — драками.

Ранее сообщали, львовян кормят молочкой со вкусом секонд-хенда — «Ой, да они же старенькие!».

Как сообщал Знай.ua, Днепр вслед за Полтавой устроил «секонд-хендовскую» осаду: штурмовали изо всех сил.

Знай.ua писал, в харьковском секонд-хэнде заметили олимпийку Путина: висит и ждет покупателя.

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