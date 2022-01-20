Деньги закончились вместе с праздниками? Украинцы взяли «штурмом» очередной секонд — толпа сметала все вокруг, даже охранника

Из Города Днепр пришли весьма тревожные новости, которые заставят задуматься многих украинцев в любом городе нашей страны, а возможно, даже и за пределами нашего государства. Дело в том, прохожие сняли, как толпа штурмом взяла магазин «секонд-хенд» в день завоза. Люди с такой силой набросились на открытые двери, что едва не сбили охранника с ног.

Об этом стало известно благодаря видео, которое опубликовали очевидцы в мессенджере Telegram.