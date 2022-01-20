Биологи из Гарварда создали безопасный «клей» для лечения ран глаз

Ученые из Гарварда создали гель, при помощи которого можно склеивать порезы роговицы глаз или заполнять язвы и другие поврежденные участки на ее поверхности. Первые итоги его испытания на животных были представлены в журнале Science Advances.

«Мы хотели создать материал, который бы не только был прозрачным и мог прочно склеивать поврежденные части глаза, но и способствовал регенерации роговицы. Для этого нам нужно было заставить ее клетки соединяться с его молекулами и постепенно замещать их, формируя что-то похожее на здоровую поверхность глаза», — заявил Реза Дана (Reza Dana) из Гарвардского университета (США).

Одной из главных проблем для хирургов в операционных и для военных на поле боя является то, что все существующие методы остановки кровотечений и ликвидации ран имеют большие недостатки. К примеру, «сшивание» раны хирургическими нитками требует большого количества времени, а обычный супер-клей, самое удобное и надежное средство для склеивания ран, очень токсичен и хрупок.

В последние годы ученые возлагали большие надежды на синтетические аналоги клея ракушек, при помощи которых они прикрепляются к скалам. Это вещество хорошо работает под водой, однако сила его оказалась слишком небольшой для того, чтобы склеивать порванные хрящи, связки, мускулы и другие органы.

В среднем, «клей моллюсков» и другие клеевые составы, безопасные для организма, удерживают склеенные поверхности примерно в 80-100 раз хуже, чем хрящи и связки прикрепляются к костям. Это делает их абсолютно бесполезными для проведения операций, так как они будут постоянно открываться или ломаться при лечении крупных ран.

Еще больше проблем, как рассказывает Дана, возникает при попытке «склеить» поврежденные участки роговицы или стекловидного тела глаз. В таком случае нужен не просто очень прочный клей, но и абсолютно прозрачный материал, не поглощающий свет и не искажающий картинку.

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