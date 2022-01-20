Муж Наташи Королевой показал свой автопортрет и насмешил сеть

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Муж известной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) поделился новым ироничным фото и насмешил всю сеть.

Сергей Глушко имеет немало поклонников и поэтому он частенько пытается радовать их новыми фото, видео или просто интересными подробностями из личной и профессиональной жизни на своей странице в соцсети Instagram, где за ним следит почти 200 тысяч человек.

Сергей Глушко давно занимается живописью, и рисует самые различные картины. Поэтому решил поделиться фото вместе одной из них. Тарзан сфотографировался на фоне картины гориллы, и иронично отметил, что это его автопортрет.

Фото со страницы Сергея Глушко

Фото со страницы Сергея Глушко

«Всем привет! 🤪Кто там про автопортрет спрашивал…?😄😄», — так Сергей Глушко подписал фото.

Фанатам Тарзана понравилась его новая картина, а тем более его самоирония, поэтому они принялись оставлять для него десяти комментариев.

«Серега хвастайся новым шедевром 🔥», «Ааааааааа🤣🔥ржу не могу )))) обожаю твоё чувство юмора», «О, Серега, теперь прям все гармонично)))) Тарзан и горилла рядом)», «И как всегда шедевральное новое творение», «Автопортрет — просто пушка!!», «Круто красавчик молодец ❤️», «И чувство юмора на высоте, как всегда, 👍», «Бомбически🔥🔥», — отметили они.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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