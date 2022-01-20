Муж Наташи Королевой показал свой автопортрет и насмешил сеть

Муж известной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) поделился новым ироничным фото и насмешил всю сеть.

Сергей Глушко имеет немало поклонников и поэтому он частенько пытается радовать их новыми фото, видео или просто интересными подробностями из личной и профессиональной жизни на своей странице в соцсети Instagram, где за ним следит почти 200 тысяч человек.

Сергей Глушко давно занимается живописью, и рисует самые различные картины. Поэтому решил поделиться фото вместе одной из них. Тарзан сфотографировался на фоне картины гориллы, и иронично отметил, что это его автопортрет.