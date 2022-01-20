Разговор Зеленского с Магдаленой Андерссон — что сказала премьер-министр Швеции

В среду, 19 января, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Королевства Швеция Магдаленой Андерссон.

Об этом говорится на сайте главы Украины.

Владимир Зеленский рассказал Андерссон о ситуации с безопасностью вокруг Украины, и об усилиях, предпринимаемых нашей страной в рамках всех существующих переговорных форматов.

Президент Украины и глава правительства Швеции поприветствовали недавнее заключение межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Зеленский подчеркнул, что Швеция является важным партнером Украины в сфере безопасности, и поблагодарил за практическую помощь в этой сфере.

“У нас есть мощная армия, лучший опыт и практики, верные герои”, – сказал он и добавил, что сегодня как никогда важно объединить усилия для стабильности нашей страны.

Магдалена Андерссон в свою очередь подтвердила решительную и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны шведского правительства.

“Швеция – крупнейший торговый и инвестиционный партнер Украины в регионе. Даже в условиях пандемии имеем рост двусторонней торговли более чем на 50%. По результатам года ожидаем выйти на показатели товарооборота в 800-900 миллионов долларов. Будем работать над сохранением этих положительных тенденций. Будем приветствовать также присоединение Швеции к поддержке национальной финансовой системы”, – отметил Зеленский.

Стороны договорились активизировать двусторонний диалог на высшем уровне.

Напомним, 19 января также состоялась встреча Владимира Зеленского с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.