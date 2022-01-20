Тоня Матвиенко загнала Арсена Мирзояна в воду на Крещение, чтобы «смыть все грехи», но украинцы не засчитали

Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко Антонина обожает радовать преданную армию поклонников свежими и яркими публикациями в социальной сети Instagram, где за ней следит почти 100 тысяч человек.
Антонина Матвиенко поделилась невероятным видеороликом с участием своего мужа Арсена Мирзояна, который решил исполнить праздничную традицию купания в день Крещения 19 января вовсе не в холодной проруби, как это делают многие украинцы, а в кристально-чистой воде Красного моря. Как известно, сейчас звездная семья наслаждается отдыхом в солнечном Египте, откуда и размещает множество ярких снимков и видео.
Артистка бежала вслед за мужчиной по пирсу, чтобы заснять, как он с разбега прыгает в воду. Кадры получились роскошным, как и сам Арсен.
«Поздравляю с Крещением 🙏🏻@arsenmirzoian», — написала Антонина Матвиенко.
Некоторые поклонники артистов возмутились, что Арсен немного «нарушил» правила, ведь теплая вода в Египте далека от той, что в проруби в холодной Украине.