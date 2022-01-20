Меркель получила письмо с предложением работы

Генсек ООН отправил предложение Ангеле Меркель в письме и ожидает ответа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель возглавить консультативный орган по глобальным общественным благам. Об этом сообщает Zeit.

Гутерриш отправил предложение Меркель в письме и ожидает ответа. По данным журналистов, в ООН считают, что канцлер откажется от предложения.

Консультативный орган, который предлагает возглавить Меркель, занимается глобальным здравоохранением, наукой, обеспечением мира, защитой природы и мировой экономикой.

Меркель занимала должность канцлера Германии в течение 16 лет. В 2018 году она отказалась от должности главы правящей партии «Христианско-демократический союз» и объявила, что не будет баллотироваться на должность главы правительства в 2021 году.

Напомним, в Берлине прошла церемония в честь Ангелы Меркель, официально покинувшей должность федерального канцлера Германии после 16 лет во главе немецкого правительства.

Ранее, лидеры ведущих немецких политических сил, Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СДП) и партии «Зеленые» заключили соглашение о создании коалиционного правительства. Согласно договоренности, Ангелу Меркель на должности канцлера заменит социал-демократ Олаф Шольц.