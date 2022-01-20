Война Россия Украина — Байден оценил риски вторжения

Американский президент Джо Байден допустил вторжение Российской Федерации в Украину и оценил риски. По его мнению, это будет иметь самые серьезные последствия со времен Второй мировой войны.

Об этом президент США заявил, выступая на пресс-конференции.

«Конечно, есть повод для опасений. Если он вторгнется в Украину… Такого не происходило со времен Второй мировой войны. Это имело бы самые серьезные последствия того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны«, — подчеркнул он.

Байден отметил, что в таком случае будет рассмотрена возможность увеличения количества американских войск на украинских границах: в Польше, Румынии и других близлежащих странах.

Он выразил обеспокоенность, что это приведет к конфронтации между РФ и государствами-членами НАТО, и что ситуация выйдет из-под контроля. По его словам, единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это — ненамеренная война.

При этом президент США считает, что плата России за военное вторжение будет очень велика. Учитывая это, надеется, что президент РФ Владимир Путин понимает, что он не в лучшем положении для доминирования в мире.

До этого в Белом Доме были не уверены в намерениях военного вторжения России в Украину.

Как писал ранее «Апостроф», в 2022 году США выделят Украине в рамках военной помощи дополнительно 300 миллионов долларов.