Курс валют 20 января — ЗНАЙ ЮА

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на 20 января 2022 года.
Курс доллара по сравнению с показателями в среду, 19 января, немного упал в цене и теперь составляет 28,40 гривен. Об этом сообщила пресс-служба официального регулятора.
Курс валют НБУ на 20 января
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
— 1 доллар США – 28,4038 гривен;
— 1 евро – 32,1943 гривны.
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Таким образом, курс доллара снизился в стоимости почти на 1 копейку, так же как и евро подешевел на 14 копеек.