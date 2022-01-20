Генетики открыли четыре сотни мутаций, связанных с шизофренией

Американские молекулярные биологи проанализировали ДНК примерно ста тысяч шизофреников и здоровых людей и выделили четыре сотни регионов в геноме, связанных с появлением «голосов в голове» и прочих проявлений этой болезни. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Genetics.

«Наша новая модель позволила нам изучить то, как работают эти гены и найти новые факторы риска. Нас особенно удивило то, что многие из этих мутаций начинают «работать» еще на самых ранних фазах развития человеческого организма, часть из которых включается еще на первых стадиях беременности», — заявила Лора Хакинс (Laura Huckins) из Медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке (США).

Сегодня шизофренией страдает около 24 миллионов людей на планете. По статистике ВОЗ, каждый седьмой человек из тысячи обладает подобным расстройством психики, причем многие из них — молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет.

На настоящий момент среди ученых нет единого мнения, как возникают подобные расстройства и как их следует правильно лечить. За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученым до этого открытия так и не удавалось понять, как мутации в этих участках ДНК вызывают «голоса в голове», и как последствия этих «опечаток» можно ликвидировать.

Хакинс и ее коллеги сделали большой шаг к ответу на этот вопрос, разработав методику, которая позволила им проследить за тем, как какие гены были наиболее активны во время роста или время работы различных органов, в том числе отделов мозга.

Эта информация была критически важна для поиска генов шизофрении из-за того, что ее порождают не единичные мутации, радикально меняющие манеру работы мозга, а десятки или сотни мелких изменений в работе его систем. Подобные «опечатки» в ДНК почти невидимы для обычных методик геномного анализа, не учитывающих того, что они влияют на работу отдельных тканей, а не всего организма в целом.

Руководствуясь этой идеей, ученые отобрали гены, сильнее всего влияющие на развитие и работу так называемой заднебоковой префронтальной коры, главного центра принятия решений, абстрактного и машинального мышления, восприятия окружающего мира и шизофрении в мозге человека.

Используя этот набор участков ДНК, Хакинс и ее коллеги сопоставили его структуру у 40 тысяч шизофреников и 60 тысяч здоровых людей, так или иначе близких к ним с генетической точки зрения.

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