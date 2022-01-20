Ученые выяснили, почему антидепрессанты действуют не на всех людей

Генетические эксперименты на клетках людей, страдавших от депрессии, помогли нейрофизиологам выяснить, почему популярные антидепрессанты действуют далеко не на всех носителей хронического подавленного настроения. Результаты их опытов были представлены в журнале Molecular Psychiatry.

«Мы хотели понять, различается ли работа серотониновых рецепторов, связанных с ними генов и другие особенности биохимии у людей с депрессией, реагирующих или не реагирующих на антидепрессанты. Нейроны, выращенные из их перепрограммированных клеток, помогли нам составить полную картину различий между ними», — заявил Кришна Вадодария (Krishna Vadodaria) из Института Салка в Ла-Хойе (США).

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам.

За последние годы ученые открыли или создали сотни лекарств-антидепрессантов, позволяющих бороться с подавленным настроением. Многие из них обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание, а другие действуют далеко не на всех пациентов.

Помимо побочных эффектов, борьбе с депрессией мешает то, что ученые и врачи пока не до конца понимают природу этого психического заболевания. В частности, пока не понятно, работа каких отделов мозга и цепочек нервных клеток нарушается при развитии депрессии, а также то, как эти изменения влияют на мотивацию и настроение человека.

Вадодария и его коллеги сделали большой шаг в сторону получения ответа на все эти вопросы, экспериментируя с клетками, извлеченными из организма примерно восьми сотен людей, страдавших от клинических форм депрессии.

Отобрав несколько десятков из них, чье состояние особенно сильно менялось или не менялось после приема антидепрессантов, ученые превратили их клетки кожи в «заготовки» так называемых серотониновых нейронов, играющих важную роль в развитии депрессии.

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