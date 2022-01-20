Украинец погрузился в прорубь на Крещение и не вынырнул обратно

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В Киевской области мужчина утонул во время купания в проруби. Об этом сообщает Фейсбук-портал Фастовского управления полиции.

Как известно, 19 января празднуется один из самых известных христианских праздников — Крещение Господне. Традиционно наши соотечественники собираются возле водных источников, и после молитвы и обряда посвящения окунаются в прорубь зимой. Однако многие врачи относятся скептически к таким традициям и предупреждают, что это чревато различными несчастными случаям.

Водолазы ищут тело. Фото: Фастовское отделение полиции

В частности, трагедия случилась в селе Крушинка. Участник обряда Крещения нырнул в ледяную воду и не смог больше вынырнуть.

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«На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно – оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ», — сообщает пресс-служба полиции.

Место происшествия. Фото: Фастовское отделение полиции

В итоге тело мужчины доставили водолазы и правоохранители опознали тело — погибшим оказался 52-летний житель района.

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Также портал Знай.ua сообщал, что мальчика заставили искупаться в ледяной проруби при -26: ребенок вырывался и плакал, но мама была неумолимой. Событие случилось в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, по другой информации — в поселке Юность.

Знай.ua сообщал, Крещение Господне – не праздник «моржей» и ныряний: священник ПЦУ рассказал, что важно сделать 19 января

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