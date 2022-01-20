Украинец погрузился в прорубь на Крещение и не вынырнул обратно

Место происшествия. Фото: Фастовское отделение полиции

В итоге тело мужчины доставили водолазы и правоохранители опознали тело — погибшим оказался 52-летний житель района.

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Также портал Знай.ua сообщал, что мальчика заставили искупаться в ледяной проруби при -26: ребенок вырывался и плакал, но мама была неумолимой. Событие случилось в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, по другой информации — в поселке Юность.

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