Украинец погрузился в прорубь на Крещение и не вынырнул обратно
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В Киевской области мужчина утонул во время купания в проруби. Об этом сообщает Фейсбук-портал Фастовского управления полиции.
Как известно, 19 января празднуется один из самых известных христианских праздников — Крещение Господне. Традиционно наши соотечественники собираются возле водных источников, и после молитвы и обряда посвящения окунаются в прорубь зимой. Однако многие врачи относятся скептически к таким традициям и предупреждают, что это чревато различными несчастными случаям.