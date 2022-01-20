20 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 20 января, православная церковь чтит память Иоанна Предтечи.

В мире отмечают такие праздники:

Удивительный день совпадений.

День пингвина.

День любителей сыра.

День диджея.

Зимний свадебник (Иванов день)

Иоанн Креститель/Фото из открытых источников

Народный праздник Зимний Свадебник (Иванов день) отмечается 20 января 2022 года (дата по старому стилю – 7 января). В церковном православном календаре это день Собора святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Название Зимний свадебник праздник получил в народе в связи с тем, что в данный период начиналось время сватовства, и молодые люди отправляли сватов к родителям невесты. Еще его именуют Бражником, так как именно в этот день священной водой «запивается зло». Перед началом трапезы люди выпивают освященную воду и тем самым обретают здоровье на целый год.

История

Иоанн Предтеча родился в семье, жившей по законам Моисея. С юных лет он посвятил себя служению Богу и до 30 лет прожил в Иудейской пустыне, вдали от людей. Иоанн носил простую одежду, соблюдал посты и молился. Он крестил иудеев (проводил обряд очищения водой) и призывал их к покаянию.

В библейских сказаниях изложено, что Иоанн Предтеча, являясь последним пророком, предсказал приход Мессии и именно он в реке Иордани крестил Иисуса Христа.

Традиции и обряды

В этот праздник запрещено работать. Проводятся последние посиделки.

Многие совершают обрядовое кормление скота. Домашних животных угощают хлебом с солью или блинами. Люди верят, что проведение такого обряда помогает повысить их численность.

Традиционно в этот день варят пиво, но употреблять его следует в небольших количествах. Согласно поверью, испитое спиртное оберегает от горести и слез. Если превысить норму, то в дом придет несчастье.

Когда в дом приходят сваты или уже гуляется свадьба, то девушке (невесте) следует выпить небольшое количество вина. Считается, что это не даст в молодой семье завестись слезам и тревогам.

В этот день запрещается умываться, так как смывается защита, и человек становится подверженным обману.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя долго смотреться в зеркало.

Не нужно поднимать с пола иглы или булавки.

Нельзя рисковать.

Не стоит завидовать.

Народные приметы

Если в этот день ударили морозы и затем стоят еще целую неделю – жди оттепели.

Если в Иванов день выглянула полная луна – жди половодье.

Если в этот день кружит метель, то Масленица будет снежной и ветреной.

Если в Зимний свадебник стоит дождливая или туманная погода, то урожай зерновых будет богатым.

Если стоит ясная погода, то летом будет засуха.

Если в Иванов день увидеть мышь, то в семье вскоре появится прибавление.

Увидеть белого лебедя или дикого гуся в этот праздник – к исполнению желания.

Именины

В четверг, 20 января, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Иван, Василий и Афанасий.