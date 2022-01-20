20 января: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 20 января, православная церковь чтит память Иоанна Предтечи.
В мире отмечают такие праздники:
- Удивительный день совпадений.
- День пингвина.
- День любителей сыра.
- День диджея.
Зимний свадебник (Иванов день)
Иоанн Креститель/Фото из открытых источников
Народный праздник Зимний Свадебник (Иванов день) отмечается 20 января 2022 года (дата по старому стилю – 7 января). В церковном православном календаре это день Собора святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Название Зимний свадебник праздник получил в народе в связи с тем, что в данный период начиналось время сватовства, и молодые люди отправляли сватов к родителям невесты. Еще его именуют Бражником, так как именно в этот день священной водой «запивается зло». Перед началом трапезы люди выпивают освященную воду и тем самым обретают здоровье на целый год.
История
Иоанн Предтеча родился в семье, жившей по законам Моисея. С юных лет он посвятил себя служению Богу и до 30 лет прожил в Иудейской пустыне, вдали от людей. Иоанн носил простую одежду, соблюдал посты и молился. Он крестил иудеев (проводил обряд очищения водой) и призывал их к покаянию.
В библейских сказаниях изложено, что Иоанн Предтеча, являясь последним пророком, предсказал приход Мессии и именно он в реке Иордани крестил Иисуса Христа.
Традиции и обряды
В этот праздник запрещено работать. Проводятся последние посиделки.
Многие совершают обрядовое кормление скота. Домашних животных угощают хлебом с солью или блинами. Люди верят, что проведение такого обряда помогает повысить их численность.
Традиционно в этот день варят пиво, но употреблять его следует в небольших количествах. Согласно поверью, испитое спиртное оберегает от горести и слез. Если превысить норму, то в дом придет несчастье.
Когда в дом приходят сваты или уже гуляется свадьба, то девушке (невесте) следует выпить небольшое количество вина. Считается, что это не даст в молодой семье завестись слезам и тревогам.
В этот день запрещается умываться, так как смывается защита, и человек становится подверженным обману.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя долго смотреться в зеркало.
- Не нужно поднимать с пола иглы или булавки.
- Нельзя рисковать.
- Не стоит завидовать.
Народные приметы
- Если в этот день ударили морозы и затем стоят еще целую неделю – жди оттепели.
- Если в Иванов день выглянула полная луна – жди половодье.
- Если в этот день кружит метель, то Масленица будет снежной и ветреной.
- Если в Зимний свадебник стоит дождливая или туманная погода, то урожай зерновых будет богатым.
- Если стоит ясная погода, то летом будет засуха.
- Если в Иванов день увидеть мышь, то в семье вскоре появится прибавление.
- Увидеть белого лебедя или дикого гуся в этот праздник – к исполнению желания.
Именины
В четверг, 20 января, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Иван, Василий и Афанасий.