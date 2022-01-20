MARUV заявила о том, что покидает сцену

MARUV сообщила о том, что нуждается в перерыве в карьере. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Анна Корсун, которая известна как Maruv и Shlakoblochina является популярной украинская певицей, композитором, поэтессой и продюсером. Некоторые ее композиции в жанре поп и электронной музыке сделали ее популярной не только для украиноязычной, но также и для англоязычной аудитории.

У женщины развитые популярные соцсети. В частности на Инстаграм-странице 626 тысяч фолловеров, которые лайкают и комментируют каждый ее пост.