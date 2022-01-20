MARUV заявила о том, что покидает сцену

MARUV сообщила о том, что нуждается в перерыве в карьере. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Анна Корсун, которая известна как Maruv и Shlakoblochina является популярной украинская певицей, композитором, поэтессой и продюсером. Некоторые ее композиции в жанре поп и электронной музыке сделали ее популярной не только для украиноязычной, но также и для англоязычной аудитории.
У женщины развитые популярные соцсети. В частности на Инстаграм-странице 626 тысяч фолловеров, которые лайкают и комментируют каждый ее пост.
19 января девушка в своем сториз заявила, что вынужедна сделать временный перерыв в карьере. MARUV отметила, что до 8 марта, на который запланировано выход ее нового альбома, проведет дома.
«Я oчeнь ycтaлa и пoчyвcтвoвaлa твoрчecкoe выгoрaниe. Ceйчac мнe нyжнo oтдoхнyть oт cвoeй дeятeльнocти», — сообщила она.