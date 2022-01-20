MARUV заявила о том, что покидает сцену

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MARUV сообщила о том, что нуждается в перерыве в карьере. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Анна Корсун, которая известна как Maruv и Shlakoblochina является популярной украинская певицей, композитором, поэтессой и продюсером. Некоторые ее композиции в жанре поп и электронной музыке сделали ее популярной не только для украиноязычной, но также и для англоязычной аудитории.

У женщины развитые популярные соцсети. В частности на Инстаграм-странице 626 тысяч фолловеров, которые лайкают и комментируют каждый ее пост.

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19 января девушка в своем сториз заявила, что вынужедна сделать временный перерыв в карьере. MARUV отметила, что до 8 марта, на который запланировано выход ее нового альбома, проведет дома.

«Я oчeнь ycтaлa и пoчyвcтвoвaлa твoрчecкoe выгoрaниe. Ceйчac мнe нyжнo oтдoхнyть oт cвoeй дeятeльнocти», — сообщила она.

Напомним, «известны п*ские»: Maruv на глазах у Игоря Николаева и Урганта призналась, кто из звезд присылает ей гениталии. Звезда не стала озвучивать имена тех, кто присылает ей пикантные кадры

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