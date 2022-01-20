Участница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери

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Известная российская певица Виктория Дайнеко спустя четыре года после развода подала в суд на своего экс-супруга. Развод пары был скандальным, но потом страсти между Дайнеко и Клейманом понемногу улеглись.

Так, стало известно, что 11 января певица подала иск к бывшему мужу и отцу своей единственной дочери Дмитрию Клейману. Знаменитость неоднократно жаловалась, что тот абсолютно не уделяет внимания их общему ребенку, не говоря уже о финансовом участии в воспитании.

Фото со страницы Виктории Дайнеко

Фото со страницы Виктории Дайнеко

Вероятно, последней каплей терпения артистки стало то, что в ноябре мужчина стал отцом во второй раз — у барабанщика родился сын. Клейман, который и раньше не помогал Виктории, теперь уж точно этого делать не собирается. Звезда решила с этим не мирится и подала иск.

«В своем исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери», — прокомментировали в пресс-службе Хамовнического районного суда Москвы.

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Фото со страницы Виктории Дайнеко

Фото со страницы Виктории Дайнеко

Стоит отметить, что беседа между представителями сторон назначена на 10 февраля. По закону экс-супруг должен перечислять на содержание дочери четверть от всех своих доходов.

После развода Клейман смог создать новую семью, однако Виктория пока одинока. Недавно она призналась, что найти новую любовь не может из-за отсутствия свободного времени.

Напомним, участницу «Фабрики звёзд» Викторию Дайнеко шантажировал муж: угрожал продать снимки дочери. Даже сейчас бывшие супруги продолжают нелестно отзываться друг о друге

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