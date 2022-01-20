Участница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери

Фото со страницы Виктории Дайнеко

Стоит отметить, что беседа между представителями сторон назначена на 10 февраля. По закону экс-супруг должен перечислять на содержание дочери четверть от всех своих доходов.

После развода Клейман смог создать новую семью, однако Виктория пока одинока. Недавно она призналась, что найти новую любовь не может из-за отсутствия свободного времени.

Напомним, участницу «Фабрики звёзд» Викторию Дайнеко шантажировал муж: угрожал продать снимки дочери. Даже сейчас бывшие супруги продолжают нелестно отзываться друг о друге

Ранее Знай сообщал, Виктория Дайнеко случайно показала тату в пикантном месте и заинтриговала: «можно выше поднять?»

Также Знай писал, Даша Астафьева дала главный совет всем «Холостячкам» — Мишина и Огневич допустили роковую ошибку: «Никогда не терпите…»

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