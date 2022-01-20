Участница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко подала в суд на отца своей дочери
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Известная российская певица Виктория Дайнеко спустя четыре года после развода подала в суд на своего экс-супруга. Развод пары был скандальным, но потом страсти между Дайнеко и Клейманом понемногу улеглись.
Так, стало известно, что 11 января певица подала иск к бывшему мужу и отцу своей единственной дочери Дмитрию Клейману. Знаменитость неоднократно жаловалась, что тот абсолютно не уделяет внимания их общему ребенку, не говоря уже о финансовом участии в воспитании.