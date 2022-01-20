Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни

Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни оказались связаны с каждой десятой ранней смертью человека в мире, большую часть которых можно предотвратить. Об этом пишут медики в Journal of Epidemiology & Community Health.

«Многие британцы предпочитают проводить почти все свое свободное время сидя или лежа. Вдобавок многие люди вынуждены практически весь день сидеть в офисе на работе. Поэтому борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны», — заявила Леония Эрон (Leonie Heron) из университета Белфаста (Великобритания).

В последние годы медики и социологи начали активно интересоваться тем, как сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности влияют на здоровье и поведение людей. К примеру, три и четыре года назад ученые выяснили, что малоподвижные люди гораздо чаще страдают от диабета, болезней сердца и сосудов и прочих опасных проблем со здоровьем, сильно сокращающих жизнь.

Как показали наблюдения, люди, ходившие по 2-3 часа в день или стоявшие на работе, в среднем обладали заметно более низким индексом массы тела и реже страдали от высокого уровня холестерина.

Эти открытия заставили Эрон и ее коллег провести первую детальную оценку того, как много жизней уносит гиподинамия и как сильно она влияет на экономику Великобритании и других развитых стран мира, где эта проблема распространена более широко, чем в среднем по миру.

Используя данные, собранные ВОЗ и Национальной службой здравоохранения Британии, ученые подсчитали число людей, ведущих сидячий образ жизни, и вычислили ту их долю, которая каждый год преждевременно умирает от диабета, инфарктов, рака легких и прямой кишки и других болезней, связанных с гиподинамией.

В целом эта проблема оказалась очень широко распространена в Великобритании — от нее страдает примерно каждый третий житель страны, проводящий более шести часов за компьютером или лежа на диване. В год от болезней, связанных с сидячим образом жизни, умирает почти 70 тысяч жителей Альбиона.

Иными словами, примерно каждая десятая смерть в Британии и в мире в целом оказалась связана с недостаточно высоким уровнем физической активности и сидячим образом жизни. Главным убийцей таких людей, как выяснили ученые, был диабет второго типа — вероятность его развития была почти в два раза выше у жертв гиподинамии. Каждый шестой диабетик вырабатывал невосприимчивость к инсулину из-за недостатка движения.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!