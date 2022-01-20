ВОЗ сделал заявление об опасности «Омикрона»

Рассказ о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса «Омикрон». По его словам, люди заблуждаются, когда считаю этот штамм менее опасным. Об этом сообщает ORF.at.

По его словам, «Омикрон» также приводит к тяжелой форме заболевания, а в некоторых случаях и к смертям. Люди недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его роли на пандемию.

«Не заблуждайтесь, «Омикрон» приводит к госпитализации и смерти, и даже менее тяжелые случаи заполняют медицинские учреждения… «Омикрон» может быть в среднем менее тяжелым, но повествование о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение (…) и уносит больше жизней», – сказал глава ВОЗ.

Гебрейсус также заявил, что пандемия еще не закончилась. А из-за сильной заразности «Омикрона» вероятно возникновение других штаммов коронавируса.

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