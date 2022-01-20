Замужняя Регина Тодоренко рассказала, какие у нее планы на одинокого Филиппа Киркорова

Регина Тодоренко рассказала о том, что хочет быть участницей шоу «Маска». Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Украинская телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко, наиболее известна как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на российском телеканале «Пятница» любит радовать свою аудиторию в соцсети Instagram, где за ней следят более 8 миллионов поклонников интересными публикациями из личной и творческой жизни.

Как известно, украинская знаменитость является также судьей на русском варианте шоу «Маска», где она известна рядом оригинальных образов. 19 января девушка опубликовала фотографию в золотистом платье и сообщила, что хочет уволиться из этой должности. Тодоренко сообщила, что хочет уйти с шоу лишь для того, чтобы обмануть Филиппа Киркорова.