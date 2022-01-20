Замужняя Регина Тодоренко рассказала, какие у нее планы на одинокого Филиппа Киркорова

Регина Тодоренко рассказала о том, что хочет быть участницей шоу «Маска». Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.
Украинская телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко, наиболее известна как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на российском телеканале «Пятница» любит радовать свою аудиторию в соцсети Instagram, где за ней следят более 8 миллионов поклонников интересными публикациями из личной и творческой жизни.
Как известно, украинская знаменитость является также судьей на русском варианте шоу «Маска», где она известна рядом оригинальных образов. 19 января девушка опубликовала фотографию в золотистом платье и сообщила, что хочет уволиться из этой должности. Тодоренко сообщила, что хочет уйти с шоу лишь для того, чтобы обмануть Филиппа Киркорова.
«Уволиться с должности жюри в шоу #Маска, чтоб хоть ненадолго надеть на себя чудной костюм, исполнить любимую песню, водить за нос 👃 зрителей и Филиппа Бедросовича, @fkirkorov , быть немножко «ВРУШКОЙ»🤣, наверное, хочет каждый. Если бы я была участнице проекта, с удовольствием выступала бы в костюме БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА; он мне кажется таким милым☺️», — сообщила она.
Напомним, Регина Тодоренко отрастила пышные усы: круче Павла Зиброва.
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