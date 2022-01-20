В Испании умер самый старый мужчина в мире

В Испании утром во вторник, 18 января, в возрасте 112 лет и 341 дня ушел из жизни старейший мужчина мира Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, также известный как «Эль Пепино». Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Отмечается, что рекордсмен, которому бы в начале следующего месяца исполнилось 113 лет, умер в своем доме в северном испанском городе Леон.

«Память о нем живет в семи дочерях, 14 внуках и 22 правнуках», – указывается в сообщении.

Сатурнино родился в Леоне 11 февраля 1909 года, а в 24 года женился на Антонине Баррио Гутьеррес, с которой прожил хорошую и долгую жизнь. У супругов было восемь детей, в том числе семеро дочерей и сын, умерший в детстве.

Благодаря невысокому росту (1,50 м) испанец избежал участия в гражданской войне в 1936 году, вместо этого основав сапожный бизнес и начав создание обуви для армии своей страны.

Другой страстью Сатурнино был футбол: мужчина болел за леонский футбольный клуб Cultural Leonesa и даже стал соучредителем местной команды Puente Castro.

Секрет своего долголетия мужчина видел в том, что в течение жизни «никого не обижал».

Напомним, ранее самая старая жительница Китая Алимихан Сейити скончалась в возрасте 135 лет.