В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Сегодня Правительство приняло решение сократить срок действия «зеленых» COVID-сертификатов с 365 до 270 дней. Соответствующие решения были приняты на заседании правительства. 19 января состоялось заседание Правительства Кабинета Министров Украины, по результатам которого, был официально утвержден срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в Действии, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной болезни, сокращен с 365 дней до 270 дней. Новый срок действия документа изменяется для трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного.

COVID-19 — фото из открытых источников

На заседании Кабинет Министров Украины, Правительство приняло постановление, в котором говорится, что украинцы от 60 лет, смогут приобрести за средства программы Поддержка лекарственных средств. “Правительство предоставило возможность людям в возрасте от 60 лет направить средства за получение базового курса прививок от коронавирусной болезни на покупку лекарства. Эта возрастная категория является группой риска и имеет сопутствующие хронические заболевания, требующие приобретения дополнительных лекарственных средств. Теперь их можно приобрести за счет средств поддержки”, – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, вакцины против COVID-19, изготовленные с использованием технологии мРНК, не вызывают осложнений беременности у будущих матерей и их детей. Такое заявление сделал во вторник, 18 января, регулятор Европейского Союза по лекарственным средствам после детального обзора нескольких исследований. Об этом сообщает Reuters. Обзор, основанный на исследованиях, в которых участвовали около 65 тысяч беременных женщин на разных сроках, не выявил никаких признаков повышенного риска осложнений, выкидышей, преждевременных родов или серьезных побочных эффектов от введения мРНК, сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам.

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