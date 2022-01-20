Отечественный лоукостер отказался от бесплатной раздачи воды пассажирам

Украинский лоукостер SkyUp внес изменения в стандарты обслуживания пассажиров на регулярных рейсах по бесплатной раздаче воды во время полета. Об этом сообщает avianews.com.

Теперь воду нужно покупать в бутылках или попросить бортпроводника принести бесплатную воду в стакане, сообщили в авиакомпании.

Отмечается, некоторые пассажиры утверждают, что бортпроводники не выдают воду по запросу бесплатно, предлагая купить воду в бутылках.

До введения изменений на регулярных рейсах SkyUp стюардессы катили тележку с бутилированной водой по салону, разливали ее в стаканы и предоставляли пассажирам. Сейчас такой сервис остался только на чартерных рейсах.

В SkyUp изменение сервиса на регулярных рейсах объяснили тем, что это позволило оптимизировать время обслуживания пассажиров и ускорить процесс выдачи заказов из платного меню.

Данное нововведение со стороны SkyUp полностью соответствует украинским правилам воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. В них указано, что авиаперевозчик должен предоставить бесплатную питьевую воду, однако только по запросу пассажира.

Дополнено: если утверждения пассажиров верны, и персонал SkyUp не выдает бесплатно воду по запросу, это является нарушением правил. Однако также возможно, что это непонимание правил со стороны некоторых бортпроводников.

Ранее сообщалось, что украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline временно сделала бесплатной перевозку багажа по своим самым дешевым тарифам – с 7 по 14 января 2022 года.