Бедный пес застрял головой в пластиковой бутылке и едва не погиб от голода

Собака. Фото: скриншот видео.

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Волонтерам пришлось около недели ходить по улицам для того, чтобы обнаружить пропавшее животное. Однако в конце концов собаку нашли и безболезненно достали его из пластиковой бутылки.

После этого собаку увезли к ветеринарам. Собака получила стресс, который пройдет через несколько дней. Ветеринары собираются привить собаку и после этого начнутся поиски хозяина собаки.

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Также портал Знай.ua cердечный фермер спас сотни рогатых красавцев от рук браконьеров — могли погибнуть, но получили новую жизнь в Карпатах. Местный предприниматель приобрел за свой счет около сотни благородных оленей для национального парка.

Знай.ua сообщал, что правительство приравняло домашних животных к полноправным членам семьи. Теперь они имеют право на получение идентификационной карточки, которая будет внесена в национальную базу данных. Также животных приравняют к настоящим разумным существам, а не объектам.

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