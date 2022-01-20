Ученые заявили о пользе муки из насекомых: в ней содержатся незаменимые аминокислоты

Ученые из Университета Западной Вирджинии исследовали питательность муки из саранчи, сверчков и личинок шелкопрядов. Результаты исследований указывают, что употребление таких продуктов может покрыть суточную потребность взрослых в восьми из девяти незаменимых аминокислотах. Об этом говорится в статье журнала LWT.

В поисках альтернативных источников питательных веществ американские ученые исследовали питательность муки из трех видов насекомых (сарана перелетная, сверчок домашний, личинки шелкопряда шелковичного), чтобы понять, следует ли выделять из него отдельные компоненты.

Насекомые, которые использовались в исследовании, были выращены на коммерческих фермах, то есть высушены и измельчены в муку. Ученые изучили в них содержание аминокислот, белка, воды.

Исследование показало, что мука из насекомых может стать источником питательных веществ для человека. Оно оказалось богатым аминокислотами, которые нужны человеческому организму.

Ученые отметили, что в их исследовании во всех трех видах муки из насекомых содержание восьми из девяти незаменимых аминокислот в 100 г продукта покрывает суточную рекомендацию ВОЗ для взрослых, однако, увеличенные потребности детей не удовлетворяет.

Также ученые предложили способ выделения белков из муки насекомых, что может позволить получить качественные изоляты с высоким содержанием заменимых и незаменимых аминокислот.

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