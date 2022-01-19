В Украине сократили срок действия «зеленых» Covid-сертификатов

В Украине изменили сроки действия СOVID-сертификатов в приложении «Дія». Раньше они будут действительными в течение года, сейчас это будет на три месяца меньше.

Об этом сообщили на фейсбук-странице МОЗ Украины.

Так, стало известно, что отныне срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в «Дії» сокращен с 365 до 270 дней. Стоит отметить, что новый срок действия цифрового сертификата меняется для всех трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного.