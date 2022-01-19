В Украине сократили срок действия «зеленых» Covid-сертификатов

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В Украине изменили сроки действия СOVID-сертификатов в приложении «Дія». Раньше они будут действительными в течение года, сейчас это будет на три месяца меньше.

Об этом сообщили на фейсбук-странице МОЗ Украины.

Так, стало известно, что отныне срок действия «зеленых» COVID-сертификатов в «Дії» сокращен с 365 до 270 дней. Стоит отметить, что новый срок действия цифрового сертификата меняется для всех трех типов документа: внутреннего, иностранного и международного.

Вакцинация, скриншот: Youtube

Вакцинация, скриншот: Youtube

Раньше «зеленый» сертификат о вакцинации был действительный год, сейчас же всего 9 месяцев. К тому же уже в конце января 2022 года в «Дії» можно будет сгенерировать цифровой сертификат для привитых бустерной дозой.

» С момента получения второй дозы прививки COVID-сертификт будет действует 9 месяцев. Возможность сформировать цифровой сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в приложении действие в конце января», — отметили в Минздраве.

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