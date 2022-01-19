Аманда Холден доказала, что возраст — всего лишь цифра

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Судья по телевидению Аманда Холден поделилась фотографиями, на которых она выглядела сенсационно, когда она начала прослушивание в «Британия ищет таланты» 2022 года, и ее армия поклонников не могла нарадоваться.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Аманда Холден продемонстрировала свою бросающую вызов возрасту внешность, позируя в потрясающем платье на прослушивании в британской программе «Got Talent» .

Шоу ITV возвращается впервые с 2020 года из-за пандемии коронавируса, и Аманда и другие судьи Алеша Диксон, Дэвид Уоллиамс и Саймон Коуэлл начали процесс прослушивания.

Аманда Холден

Аманда Холден

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50-летняя звезда поделилась снимками в Instagram, чтобы показать яркое желтое платье, которое она носила в первый день.

Платье с длинными рукавами облегало невероятные изгибы Аманды, как вторая кожа, и оставляло открытым одно плечо.

Перекрещивающийся срез с одной стороны давал поклонникам дразнящий взгляд на подтянутое бедро и подтянутый торс звезды.

Аманда Холден

Аманда Холден

Судья на телевидении надела туфли на каблуках телесного цвета и скромные серьги, чтобы завершить изысканный образ, и выбрала естественный сияющий макияж с бледно-розовой помадой.

Тем не менее, Аманда приукрасила глаза, нанеся темную тушь и ухоженные брови, идеально обрамляющие ее глубокие карие глаза.

«Мы вернулись!! Съемка @bgt Воссоединилась с моей телевизионной семьей», — написала она.

Аманда Холден

Аманда Холден

Знаменитые друзья Аманды стекались в раздел комментариев, чтобы засорить ее пылающими горячими смайликами после того, как она поделилась своими фотографиями в сногсшибательном платье.

Ее поклонники были в отчаянии, и многие говорили, насколько «великолепна» Аманда.

Напомним, что Аманда Холден показала, как развлекается в откровенном наряде.

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