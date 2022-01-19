Аманда Холден доказала, что возраст — всего лишь цифра

Судья по телевидению Аманда Холден поделилась фотографиями, на которых она выглядела сенсационно, когда она начала прослушивание в «Британия ищет таланты» 2022 года, и ее армия поклонников не могла нарадоваться.

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Аманда Холден продемонстрировала свою бросающую вызов возрасту внешность, позируя в потрясающем платье на прослушивании в британской программе «Got Talent» .

Шоу ITV возвращается впервые с 2020 года из-за пандемии коронавируса, и Аманда и другие судьи Алеша Диксон, Дэвид Уоллиамс и Саймон Коуэлл начали процесс прослушивания.