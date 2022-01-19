Ученые назвали идеальный способ похудения для диабетиков

Переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 килограмма лишнего веса по сравнению с обычной низкокалорийной диетой, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом. Об этом пишут медики в журнале Diabetes Care.

«Мы показали, что, помимо диеты и физических нагрузок, диабетики могут избавляться от лишнего веса и другими путями. Конечно, не надо думать, что это самая идеальная диета – ее, конечно же, не существует. Важен не тип диеты, а то, сможете ли вы ее постоянно соблюдать», — рассказывает Джон Сивенпайпер (John Sievenpiper) из университета Торонто (Канада).

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

Рост смертности и многие проблемы со здоровьем, характерные для диабетиков, во многом связаны с ожирением. Лишний вес, с одной стороны, приводит к развитию диабета второго типа, а приобретение самой болезни, а также лекарства, снижающие уровень глюкозы в крови, способствуют его поддержанию и ускоряют набор лишних килограммов.

По этой причине, как рассказывает Сивенпайпер, терапевты и диетологи уже долгое время пытаются создать диеты, которые бы помогали диабетикам избавиться от лишнего веса и заметно улучшить свое здоровье. Более того, существуют намеки и на то, что длительные голодовки и резкое избавление от ожирения могут ликвидировать инсулиновую невосприимчивость.

Канадские исследователи и их коллеги из стран Европы сравнили эффективность этих диет, проанализировав и сопоставив результаты девяти разных экспериментов по проверке эффективности различных режимов питания для диабетиков, в которых участвовало примерно тысяча больных.

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