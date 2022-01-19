Никто из нас не готов к кибератаке, — журналистка Любовь Завальнюк

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Никто из нас не готов к кибератаке. И, как показывает практика уже этого года, на государственном уровне никто не может обеспечить защиту наших данных», — заявила Любовь Завальнюк.

Она объяснила, что речь идет о приложении «Дия» и последнем хакерском нападении на него и на государственные сайты. Журналистка допустила, что это могло быть тестирование нового вида атаки, кража данных или предупреждение.

«В любом случае, не успели украинцы загрузить «Дию», как нас взломали. При чем такая атака была весьма неожиданной для всех. После взлома на некоторых ресурсах появились антиукраинские сообщения на трех языках», — отметила Любовь Завальнюк.

Журналистка рассказала, что, кроме приложения «Дия», были взломаны сайты Кабинета министров Украины, ГСЧС, Министерства образования и науки, Министерства энергетики, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.