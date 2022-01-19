Биологи выяснили, как сделать человека невидимым для комаров

Молекулярные биологи из США разобрались, как комары распознают запах человеческого пота при поисках новых жертв, и выяснили, каким образом сделать людей невидимыми для них. Выводы ученых опубликовал журнал Current Biology.

«Блокировка рецептора IR8A заставила комаров искать людей примерно в два раза реже. Запахи, которые мешают его работе, можно будет добавлять в уже существующие репелленты, такие как DEET. В этом отношении можно сказать, что наше открытие поможет людям стать невидимыми для кровососов», — заявил Мэттью Дегеннаро (Matthew DeGennaro) из Международного университета Флориды в Майами (США).

Комары и другие кровососущие насекомые ищут очередную жертву по избытку углекислоты в выдыхаемом воздухе и по запаху тела, в котором сочетаются как летучие молекулы, вырабатываемые кожей и другими органами человека, так и вещества, выделяемые микрофлорой.

Ученые давно изучают их обонятельные предпочтения, пытаясь создать более действенные и безопасные репелленты и приманки для москитов и их сородичей. Эти же поиски могут дать ответ на вопрос, волнующий многих обывателей: почему комары считают некоторых членов семьи более «вкусными», чем остальных обитателей квартиры, и всегда кусают их?

Дегеннаро и его коллеги нашли ответ на похожий, но несколько другой вопрос — почему многие комары целенаправленно ищут и кусают людей, а не других млекопитающих. Яркий пример этого — печально известные москиты Aedes aegyptii, главные распространители вируса Зика, желтой лихорадки и денге.

Как давно считают ученые, эти насекомые ориентируются по запаху человеческого пота, однако до сих пор им не было понятно, какой именно его компонент привлекает комаров, как они распознают его и каким образом они отличают людей от животных.

Американские молекулярные биологи нашли точный ответ на этот вопрос, экспериментируя с генно-модифицированными комарами, у которых они случайным образом отключали один из участков ДНК, связанных с работой их антенн — главного обонятельного органа.

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