Какие электромобили покупали украинцы в прошлом году: названы самые популярные модели

В 2021 году продажи электрических автомобилей в Украине выросли на 19%. Всего за год украинцы купили около 9 тыс. машин на батарейках. Об этом свидетельствует статистика ассоциации «Укравтопром».

В эту статистику вошли как новые, так и подержанные электрокары.

Самой популярной моделью остается Nissan Leaf – электрический хэтчбек, преимущественно привозимый из США с пробегом. Однако в прошлом году Лифы начали продавать в Украине и официально. Подробно о новинке «Главком» рассказывал в материале по этой ссылке.

За год в Украине было поставлено на учет 2,1 тысячи электромобилей Nissan Leaf.

Второй результат – у Tesla Model 3, американского седана, которому принадлежит статус популярнейшего электромобиля в мире. В Украине «тройку» получили 844 владельцев.

Третье место у Chevrolet Bolt – еще один популярный «американец» на нашем рынке. За год украинцы купили 763 «болта».

Среди десятки популярнейших электромобилей в Украине только три модели имеют официальную украинскую прописку – Nissan Leaf, Hyundai Kona и Audi e-tron.

Топ-10 самых популярных электромобилей в Украине за 2021 год

Nissan Leaf – 2097 шт;

Tesla Model 3 – 827 шт;

Chevrolet Bolt – 762 шт;

Tesla Model S – 394 шт;

Renault Zoe – 354 шт;

Audi e-tron – 271 шт;

Volkswagen e-Golf – 233 шт;

Hyundai Kona – 216 шт;

Tesla Model X – 210 шт;

Tesla Model Y – 179 шт.