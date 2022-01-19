Собаки могут предсказывать эпилептические припадки у хозяев

Специально обученные собаки могут спасать жизни и заметно улучшать качество жизни эпилептиков, предугадывая наступление припадков по изменениям в запахе хозяина. К такому выводу пришли французские нейрофизиологи, опубликовавшие результаты своих опытов с четвероногими «помощниками» в журнале Scientific Reports.

«Мы показали, что собаки очень хорошо различают ароматы, исходящие от одних и тех же пациентов во время наступления припадков и в другие периоды их жизни. Они начали обращать внимание на них фактически с первого раза, что четко говорит о том, что существует некий обособленный «запах эпилепсии», общий для всех пациентов», — пишут ученые.

В последние годы в странах западного мира появилась мода на так называемых «медицинских» собак. Их разводчики утверждают, что эти животные могут чувствовать малейшие изменения в запахе хозяина, связанные, к примеру, с гипер- или гипогликемией, и оповещать об этом его и окружающих. Это может спасти его жизнь, заставив диабетика принять инсулин или съесть что-то сладкое.

Как и во многих подобных случаях такого рода, у этой идеи есть как и сторонники, так и «скептики», сомневающиеся в том, что животное может учуять подобные изменения и понять их значение для хозяина. Недавно британские медики показали, что животные действительно могут «учуять» опасные снижения или повышения уровня сахара в крови.

Амели Катала (Amélie Catala) из университета Ренна (Франция) и ее коллеги, нейрофизиологи и невропатологи по образованию, задумались о том, могут ли подобные «медицинские» собаки предсказывать время наступления эпилептических припадков.

Проблема заключается в том, что эпилепсия, в отличие от диабета, мигреней или разных форм рака, которые могут учуять собаки, обладает очень широким набором симптомов и причин развития. Это заставляло Каталу и ее коллег сомневаться в том, что приступы будут сопровождаться появлением одного и того же набора запахов у каждого эпилептика, которые собака сможет вычленить и запомнить.

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